KSV Aalen trifft auf Ispringen

Der Hinkampf des KSV Aalen wird auswärts sein, voraussichtlich am 26. Dezember. Diesen Termin hatten die Ispringer schon vor der Auslosung favorisiert - so Martina Göhringer, Sportliche Leiterin des KSV Aalen. Im Rückkampf werden die Aalener dann am 30. Dezember in Ilshofen (bei Crailsheim) kämpfen, in der Arena Hohenlohe.