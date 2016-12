MADS zurück auf der Erfolgsspur

Nach der bitteren Niederlage am vergangenen Wochenende waren die Volleyballer der SG MADS Ostalb wieder erfolgreich. Gegen den USC Konstanz gewannen sie mit 3:2.

Die Volleyballer von der Ostalb machten es in Konstanz spannend. Den ersten Satz sicherten sich die MADS knapp mit 31:29. Auch in Satz zwei behielten sie die Oberhand. Den dritten und vierten Satz schenkte die Spielgemeinschaft aber her, der USC Konstanz setzte sich mit 25:17 und 25:22 durch. Im fünften Satz fiel dann die Entscheidung zu Gunsten der Volleyballer von der Ostalb. Mit 15:11 sicherte sich der Tabellenführer den Satz und den Sieg.

Die Satzergebnisse: 29:31, 22:25, 25:17, 25:22, 11:15