Betrunken am Steuer - 20.000 Euro Sachschaden

Aalen. In der Rombacher Straße war am Samstag, gegen 12.20 Uhr ein 31-Jähriger Autofahrer im Kreisverkehr auf Höhe der Beethovenstraße unterwegs. Er verließ den Kreisel in Richtung Unterrombach, streifte dabei zunächst einen parkendes Fahrzeug und fuhr dann auf einen vorausfahrenden Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Auto noch auf einen weiteres aufgeschoben. Das Fahrzeug des Unfallverursachers und ein weiterer Pkw mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Da der Unfallverursacher offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein einbehalten.

