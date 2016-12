Raubüberfall auf Aldi-Filiale in Schorndorf

Schorndorf. Am Samstag, gegen 18 Uhr, betrat ein maskierter Mann die Aldi-Filiale in der Karlstraße und ging zielgerichtet zur Kasse. Dort bedrohte er den Kassierer und auch Kunden mit einer Pistole.

Vom Kassierer forderte er in englischer Sprache die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er Bargeld in noch unbekannter Höhe ausgehändigt bekommen hatte, verließ der Mann die Filiale und flüchtete kurz darauf mit einem Mountainbike mit auffallend grüner Farbe. Im Rahmen der Großfahndung waren mehrere Streifen, auch der umliegenden Polizeireviere im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber war in die Fahndung eingebunden. Der Täter war zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er hatte eine schlanke Statur und ein südländisches Aussehen. Bekleidet war er mit heller Oberbekleidung mit Kapuze, dunklen Jeans und blauen Sportschuhen mit hellen Schnürsenkeln. Außerdem trug er bei Tat eine Brille. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich direkt mit dem Polizeipräsidium Aalen (07361) 580-0 in Verbindung zu setzen.

