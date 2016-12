Polizeibericht Unfall im Kreisverkehr

Gschwend. Am Sonntag um 4.30 Uhr überfuhr ein 66-Jähriger von Wildgarten kommend den Kreisverkehr am Ortseingang und prallte dann gegen eine Mauer. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Das Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet.

