Einbruch in Bäckereifiliale

Unbekannte Diebe sind in eine Bäckereifiliale in Lindach eingebrochen und entwendeten einen Tresor. Die Polizei bittet um Hinweise.

. Am Montagmorgen wurde gegen 6 Uhr bemerkt, dass in eine Bäckereifiliale in der Täferroter Straße eingebrochen worden war. Die Täter waren durch ein aufgehebeltes Fenster im Nebenraum eingestiegen und hatten anschließend den dort befindlichen Tresor entwendet. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro beziffert.

Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580 entgegen.