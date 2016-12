Sechs Glasscheiben eingeschlagen

. Zwischen Freitag und Montag schlugen Unbekannte fünf verdrahtete Glasscheiben am Waaghäusle der Gemeinde in der Schlechtbacher Straße sowie die Glasscheibe an dem Rolltor einer Fahrzeughalle in der Gmünder Straße ein. Außerdem wurden dort auf einem Vorplatz zwei versprühte Feuerlöscher sowie abgebrannte Böller durch die Polizei festgestellt. Es entstand Sachschaden von einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter Telefon (07176) 6562 entgegen.