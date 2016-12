Polizei will auf dem Aalener Weihnachtsmarkt verstärkt Streife laufen

Der Anschlag am Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin löst die Frage aus: Sind strengere Sicherheitsmaßnahmen auf dem Aalener Weihnachtsmarkt geplant?

"Ein schlimmes Szenario wie in Berlin lässt sich durch Sicherheitsmaßnahmen nur bedingt verhindern. Die Ausgangslage hat sich durch den Vorfall am Montagabend nicht geändert", sagt Holger Bienert, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, auf Anfrage der SchwäPo-Redaktion. "Deutschland galt schon zuvor als abstraktes Anschlagsziel. Jetzt ist es passiert." Für Baden-Württemberg würden der Polizei auch weiterhin keine konkreten Hinweise auf terroristische Aktionen vorliegen, betont Bienert mit Verweis auf das Innenministerium in Stuttgart. Innenminister Thomas Strobl hatte sich am Mittag während einer Regierungspressekonferenz zu der Situation hierzulande geäußert.

Dennoch plane das Polizeipräsidium Aalen, auf den Weihnachtsmärkten im Ostalbkreis - also in Aalen und in Schwäbisch Gmünd - an den verbleibenden Markttagen verstärkt Streife zu laufen."Um das subjektive Sicherheitsempfinden der Besucher zu stärken", erklärt Bienert. Rucksackkontrollen oder Straßensperren seien aber nicht geplant. "Wir sind bei allen Maßnahmen im engen Kontakt zu den Veranstaltern und Stadtverwaltungen", so der Sprecher der Polizei.

Die Spitze der Aalener Stadtverwaltung hatte bereits am Vormittag beschlossen, keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen - zusätzlich zu den Vorkehrungen der Polizei - auf dem hiesigen Weihnachtsmarkt zu treffen. Dieser Beschluss sei in Absprache von Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann mit dem Ordnungsamt gefallen, erklärt eine Sprecherin. Das Weihnachtsland auf dem Spritzenhausplatz befinde sich in einem geschützten Bereich, der zum Beispiel durch Lastwagen nicht so einfach erreicht werden könne wie der Weihnachtsmarkt in Berlin.

"Im Prinzip haben wir bereits im Vorfeld bei unserer Planung auf alle Sicherheitsmaßnahmen geachtet, die auf dem Spritzenhaus angemessen sind", sagt Georg Löwenthal, Betreiber des Aalener Weihnachtslands. Die Firma Aalen City Security (ACS) patrouilliere regelmäßig über den Markt. "Derzeit sind sie zu viert", erklärt Löwenthal während des Gesprächs zur Mittagszeit. ACS-Inhaber Giuseppe Marino kenne die Besucher. "Die guten und diejenigen, die nicht so ideal sind", meint Löwenthal. Das sei der Vorteil, wenn ein ortsansässiger Sicherheitsdienst im Einsatz ist. Mehr Securities auf dem Spritzenhausplatz einzusetzen als bisher, halte er für überdimensioniert. "Schließlich haben wir hier eine Wohnzimmeratmosphäre. Die wollen wir beibehalten", erklärt Löwenthal.

"Beim Blick nach Berlin empfinde ich Mitleid und Trauer für die Opfer", betont Löwenthal. "Hier in Aalen hatten wir aber bisher eine tolle Zeit. Und wir lassen uns von niemand verbieten, raus zu gehen und auf dem Weihnachtsmarkt zu feiern, ihn zu genießen." Vielmehr hoffe er im Aalener Weihnachtsland nun auf eine Gemeinschaft, "die dagegen hält. Die durch ihren Besuch des Weihnachtsmarktes eine Art Demonstration nach außen gegen Terroranschläge praktiziert."

Polizeisprecher Holger Bienert appelliert an die Bevölkerung: "Seien Sie achtsam! Verdächtige Wahrnehmungen melden Sie bitte gleich. Aber lassen Sie sich jetzt nicht verunsichern!"