Brand in einer Firma - Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Bahnstrecke komplett gesperrt

Am frühen Mittwochmorgen brach gegen 4.15 Uhr ein Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb in einem Gewerbegebiet an der Straße "Auf der Höhe" aus. Zwei Personen wurden verletzt. Die Feuerwehr ist derzeit noch im Einsatz. Die Bahnstrecke im dortigen Bereich ist komplett gesperrt, es gibt Behinderungen im Zugverkehr.