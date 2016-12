Wohnungseinbruch in Lauterburg

. Durch die aufgehebelte Terrassentüre verschaffte sich ein Unbekannter am Dienstag zwischen 15 Uhr und 18.20 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Nähe des Festplatzes. Hier durchsuchte er in den Räumlichkeiten die Schränke, entwendete aus einem Büroraum einen Laptop der Marke Acer samt Laptoptasche und einer externen Festplatte sowie eine digitale Spiegelreflexkamera der Marke Panasonic. Der Wert des Diebesgutes wird von der Polizei auf etwa 1500 Euro beziffert. Der angerichtete Sachschaden an der Terrassentüre beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise auf den Dieb bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240 entgegen.