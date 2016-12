Versuchter Einbruch in Bankgebäude

Zwei unbekannte Männer wollten sich durch eine Seitentür Zugang zu einer Bank in der Gmünder Ledergasse verschaffen. Eine Zeugin konnte die beiden beobachten und der Polizei wichtige Hinweise geben.

Ermittlungen der Polizei dauern an

. Am frühen Mittwochmorgen versuchten zwei unbekannte Männer gegen 1.20 Uhr den Seiteneingang eines Bank- und Geschäftsgebäudes in der Ledergasse einzuschlagen. Da sie dabei laut Vermutungen der Polizei durch einen ausgelösten Alarm gestört wurden, flüchteten sie mit einem grauen Kleinwagen in Richtung Türlensteg. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei.

Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben, die etwa 175 cm groß waren. Einer der Täter trug eine graue Wollmütze. Es liegen Hinweise auf das Kennzeichen des Kleinwagens vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.