Geldbeuteldiebstähle im Bereich Schwäbisch Gmünd

. In einem Lebensmitteldiscounter in der Ledergasse wurde am Dienstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, aus der Umhängetasche einer 76-jährigen Geschädigten eine hochwertige Brille sowie ein hellgrüner Ledergeldbeutel mit Löwenemblem entwendet. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst, als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte. In dem Geldbeutel befanden sich neben Bargeld die EC-Karte, der Ausweis, die Versichertenkarte, eine Bahn-Card sowie eine Payback-Karte der Geschädigten. Der Wert des Diebesgutes wird von der Polizei auf rund 725 Euro beziffert.

Ein weiterer Geldbeuteldiebstahl ereignete sich in einem Supermarkt in Bettringen in der Straße in der Vorstadt. Hier war der Geldbeutel einer 62-jährigen Geschädigten gegen 12.10 Uhr aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche entwendet worden.