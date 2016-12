Einbruch in Kellerräume Unter den Tatverdächtigen ist ein Kind Ein Bewohner eines Hauses hörte verdächtigen Lärm im Keller. Er ertappte drei Einbrecher auf der Flucht. Einer davon soll erst zwischen 12 und 14 Jahren alt sein.

Schwäbisch Gmünd. In einem Wohngebäude in der Barnsleyer Straße wurden am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr zwei Kellertüren aufgebrochen. Als ein Bewohner des Hauses auf den Lärm aufmerksam wurde, kamen ihm drei Tatverdächtige entgegen, die über die Eingangstüre flüchteten. Entwendet wurde aus den Kellerräumen nichts. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Einer der drei Tatverdächtigen soll laut Polizeibericht zwischen 12 und 14 Jahre alt gewesen sein, trug eine Brille und eine dunkle Mütze.

