Unfall aus Unachtsamkeit Zwei Autos stoßen zusammen Aus Unachtsamkeit geriet ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und streifte dort ein anderes Auto. Verletzt wurde dabei niemand, aber es entstand Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd. Beim Befahren der Heidenheimer Straße in Fahrtrichtung Buchauffahrt kam ein 33-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 11 Uhr kurz nach der Ortsausfahrt aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn, wo er as Auto eines entgegenkommenden 18-jährigen Fahrzeuglenkers streifte. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von etwa 30 000 Euro.

