Unfall beim Abbiegen Frau leicht verletzt in Klinik eingeliefert Eine Autofahrerin kollidierte mit einem anderen Autofahrer. Bei dem Unfall wurden eine Verkehrsinsel, ein Schild und die beiden Fahrzeuge beschädigt. Die Unfallverursacherin musste verletzt in die Klinik gebracht werden.

Heubach. Gegen 16 Uhr befuhr eine 42-jährige Toyota-Lenkerin am Mittwoch die Flugplatzrandstraße von Mögglingen kommend in Richtung Ortsmitte Heubach. Als sie an der Kreuzung mit der Sudentenstraße vom Linksabbiegestreifen in diese abbiegen wollte, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 43-jährigen BMW-Fahrer. Dessen Fahrzeug wurde nach rechts abgewiesen, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte das dort aufgestellte Verkehrszeichen. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen in die Stauferklinik eingeliefert. Der Schaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei mit etwa 9000 Euro beziffert.

