Hobbyköche servieren in Mögglingen

Sozialprojekt Die Mögglinger Stiftungsküche lädt im Januar an den gut gedeckten Tisch.

Im Zweijahres-Rhythmus und bereits zum vierten Mal findet in der ersten Januarwoche die Mögglinger Stiftungsküche statt. Diese lädt die Bevölkerung an vier Tagen zum Mittagessen in das Alte Schulhaus ein und fördert mit dem Erlös Mögglinger Projekte.

Zum Essen kann man sich entweder in der gemütlichen Atmosphäre des Alten Schulhauses niederlassen oder sich sein Essen im mitgebrachten Gefäß nach Hause holen.

Für die Neuauflage der Stiftungsküche ist es in diesem Jahr gelungen, Mögglinger Hobbyköche zu gewinnen. Vier Köcheteams werden sich jeweils von Montag bis Donnerstag ins Zeug legen und die Kochlöffel schwingen.

Gemeinsam wurde mit den Chef-Köchen eine abwechslungsreiche Speisekarte zusammengestellt. Dabei war den Hobbyköchen wichtig, so viel wie möglich selbst und frisch zuzubereiten; das gilt von den Maultaschen, die Spätzle, die Fleischgerichte und die Knödel, bis zum Kartoffelsalat.

Die geplanten Termine:

Am Dienstag, 3. Januar, serviert Dennis Wolperts „Männerkochverein" Linsen mit Spätzle, Saitenwurst und gerauchtem Bauch.

Am Mittwoch, 4. Januar, kochen Günter Leide und Hansjörg Hirschenauer ein kräftiges Rindergulasch mit Knödel.

Am Donnerstag, 5. Januar, gibt es einen saftigen Schweinebraten mit „broite Nudla" von Josef Eberhard und Joachim Stanislawski.

Schon bei den Vorbesprechungen hat man gespürt, mit welchem Ehrgeiz und mit welcher Leidenschaft die Köche bei der Sache sind, stets in dem Bemühen, das Beste auf den Teller zu bringen.

Die Einladung ergeht an alle, die sich nach den Feiertagen einen „Küchenurlaub“ gönnen und die sich an herzhafter Hausmannkost erfreuen können. Unser Motto lautet: „Essen für einen guten Zweck“.