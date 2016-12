Chum Chum Rubbins im Kulturcafé

Weihnachtsjazz Es swingt, klingt und jazzt wieder in Gmünd am Dienstag, 27. Dezember ab 20.30 Uhr im a.l.s.o.-Kulturcafé in der Goethestraße in Schwäbisch Gmünd. Die Jazz-Mission und die KSK Ostalb laden zum „Heimspiel“ II. Teil ein. Der Eintritt ist frei. Foto: privat

