Wertvolle Elektrogeräte geklaut

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2.30 Uhr die Glaseingangstür eines Elektrofachgeschäfts im Gmünder Osten, angrenzend zur Buchauffahrt, ein und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Das berichtet die Polizei.

Im Inneren wurde eine Glasvitrine ebenfalls eingeschlagen und daraus eine Vielzahl hochwertiger Elektrogeräte entwendet.

Die Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung. Der Schaden könnte sich laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Wer hat etwas beobachtet?

Personen die Hinweise zu den Dieben geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer (07171) 358-0 in Verbindung zu setzen.