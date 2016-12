B 297 nach Unfall zeitweise gesperrt

Nach einem Unfall am Freitagmorgen musste die B 297 im Bereich Hetzenhof zeitweise voll gesperrt werden. Ein Autofahrer kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug kippte um. Der Fahrer musste aus seinem Auto befreit werden.

. Ein 21 Jahre alter Renault-Fahrer war gegen 5.15 Uhr aus Richtung Wäschenbeueren kommend in Richtung Lorch unterwegs. Kurz vor Hetzenhof kam er aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Hier kam sein Clio auf der rechten Seite zum Liegen, der 21-Jährige konnte das Fahrzeug nicht mehr selbständig verlassen. Das berichtet die Polizei. Der Mann wurde durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus Lorch, die mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften anrückten, aus seinem Fahrzeug befreit. Anschließend wurde er von einem Notarzt sowie weiteren Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Dieser wurde abgeschleppt. Fremdschaden entstand nach ersten Feststellungen nicht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie Unfallaufnahme musste die B297 bis etwa 6.15 Uhr voll gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr halbseitig vorbeigeführt werden, sodass sich dann die Behinderungen in Grenzen hielten.