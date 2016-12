Vorsicht beim Gassi-Gehen!

In den vergangenen Wochen wurden an mehreren Stellen in Bartholomä, unter anderem an mehreren Wander- und Spazierwegen, verdächtige Fleischbällchen entdeckt. Der Polizei ist bis jetzt ein Fall bekannt, bei dem am Wochenende des dritten Advents ein Hund vermutlich solche Bällchen fraß und wohl auch daran verendete.

Die Untersuchung einer Probe ergab laut Polizei mittlerweile konkrete Hinweise darauf, dass das Fleischbällchen vergiftet war. Hundehalter werden gebeten, achtsam zu sein und verdächtige Feststellungen der Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580 zu melden.