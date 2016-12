Großeinsatz der Feuerwehr Weißensteiner Straße Drei Verletzte und mindestens eine zerstörte Wohnung.

Schwäbisch Gmünd. Im dritten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Weißensteiner Straße brach am Freitag gegen 14.30 Uhr ein Brand aus. Wie die Feststellungen ergaben, hatte ein 49 Jahre alter Bewohner wohl Essen auf dem Herd vergessen und schlief ein. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit mehr als fünf Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Bewohner musste mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei weitere Hausbewohner wurden ebenso verletzt. Die Wohnung wurde durch den Brand zerstört. Bei zwei angrenzenden Wohnungen ist es fraglich, ob sie bewohnbar bleiben.

