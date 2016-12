Handtasche aus Auto geklaut Scheibe eingeschlagen

Schwäbisch Gmünd. Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 18 Uhr und 23 Uhr an einem in der Bahnhofstraße geparkten VW die Scheibe eingeschlagen und die darin befindliche Handtasche gestohlen. Das berichtet die Polizei.

