Feuerwehr zu Brand in Mögglingen ausgerückt Lage laut Polizei nicht so dramatisch, wie anfangs vermutet

Mögglingen. An Heiligabend kam es in Mögglingen zu einem kleineren Brand. "Das Ganze war aber nicht so dramatisch, wie es anfangs aussah", sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Das Feuer im Eingangsbereich eines Hauses konnte nach wenigen Minuten gelöscht werden. Ursache war wohl ein technischer Defekt an einer Lampe. Der Hausbesitzer habe sich leicht verletzt und sei zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht worden. Über den Schaden könne noch keine Angabe gemacht werden. dav

