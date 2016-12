17-jährige Jugendliche angegangen und dann randaliert

Eine 17-jährige Jugendliche wurde an Heiligabend gegen 21.10 Uhr von einem 58-jährigen Fahrer eines spanischen Lastzugs an einer Tankstelle angegangen. Nach Mitteilung der Polizei wurde der Mann in Tatortnähe festgenommen. Die Beamten fuhren zum Lastzug des Tatverdächtigen, um seine Ausweisdokumente zu überprüfen. Währenddessen schlug sich der gefesselte Mann mit der Handschließe mehrmals ins Gesicht. Als die Beamten ihn von weiteren Selbstverletzungen abhalten wollten, begann der Verdächtige mit Spuck- und Beißattacken. Die Gegenwehr des Mannes war so heftig, dass ein Fenster des Streifenfahrzeugs beschädigt wurde. Der Mann wurde aus dem Fahrzeug zu Boden gebracht.

Bei wurde ihm eine Klemmtüte Marihuana aufgefunden. Zudem stand er deutlich unter Alkoholeinwirkung. Da der gebürtige Algerier keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland nachweisen konnte, ordnete der Bereitschaftsstaatsanwalt die Erhebung einer Sicherheitsleistung an. Die Verletzungen des Mannes mussten in der Klinik ärztlich versorgt werden.

Ein Polizeibeamter wurde bei der Widerstandsleistung leicht verletzt. Das Dienstfahrzeug der Polizei ist bis zur Reparatur nicht mehr einsatzfähig.