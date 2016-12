Zwei Leichtverletzte bei Ellwangen

Ellwangen. Ein ortsfremder 64-jähriger Autofahrer war an Heiligabend gegen 10.15 Uhr auf der B290 von Ellwangen kommend in Richtung Crailsheim unterwegs. An der Einmündung zur Rosenberger Straße/L1060 konzentrierte er sich auf das Lesen der Beschilderung, da er nach Rosenberg wollte. Im Anschluss, berichtet die Polizei, bog er nach links ab, ohne auf den entgegenkommenden 45-jährigen Fahrer in einem BMW zu achten. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der BMW-Fahrer auf die Gegenfahrspur ausweichen. Dabei kam es mit einem aus Ellwangen kommenden 58-jährigen Fahrer eines Hyundai zum Zusammenstoß. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt.

