Schwerer Unfall auf der A7 an Heiligabend

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten und zwei Leichtverletzten hat sich an Heiligabend um 15.30 Uhr auf der A7, Fahrtrichtung Würzburg, ereignet. Nach Polizeiangaben geriet ein 53-jähriger Daimler-Fahrer beim Einfahren auf die Autobahn auf regennasser Straße ins Schleudern und prallte über beide Fahrstreifen hinweg gegen die Mittelleitplanke. Als er sich querstehend, mit der Fahrerseite in Gegenrichtung auf dem linken Fahrstreifen befand, prallte eine 29-jährige Caddy-Fahrerin frontal in den Daimler. Dadurch wurde der Daimler etwa 50 Meter nach vorn geschleudert und blieb auf dem Beschleunigungsstreifen stehen. Auch der Caddy kam auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen, nachdem er sich einmal um die eigene Achse gedreht hatte.

Die Caddy-Fahrerin wurde schwer, deren Beifahrer leicht verletzt. Mit leichten Verletzungen kam auch der Daimler-Fahrer davon. Gesamtschaden: 15.000 Euro.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Aalen-Ebnat und Aalen-Westhausen mit 34 Einsatzkräften, zwei Rettungs- und zwei Notarztwägen.