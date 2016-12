Junge Frau kommt von Straße ab Unfall zwischen Reichertshofen und Untergröningen

Abtsgmünd. Eine 22-jährige Autofahrerin kam am Sonntag, gegen 14 Uhr, auf der B19 von der Straße ab. Zwischen Reichertshofen und Untergröningen prallte sie laut Polizei in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Randstein und dann gegen eine Leitplanke. Durch den Anprall wurde sie auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort von der Straße ab. In einer Böschung kam ihr Fahrzeug an einem Metallrohr zum Stillstand. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro, so die Polizei.

