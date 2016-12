Kinder singen für Kenia

Sternsinger: Am zweitem Weihnachtsfeiertag wurden im Heilig-Kreuz-Münster die Sternsinger der Münstergemeinde und von St. Franziskus ausgesandt. Motto: „Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit“. Mit dem Geld werden Kinder und Jugendliche in Kenia unterstützt. In der Region Turkana ist es sehr schwer, an sauberes Trinkwasser zu kommen. Foto: Tom

zurück © Gmünder Tagespost 26.12.2016 16:25