Brand entpuppt sich als Wunderkerze

Schwäbisch Gmünd. Die Polizei vermeldete am Montagnachmittag einen Feuerwehreinsatz im Nelkenweg in Schwäbisch Gmünd. Das Ganze erwies sich im Nachhinein als falscher Alarm.

Die Person, die die Feuerwehr alarmierte, habe gesehen, wie jemand einen vermeintlich brennenden Gegenstand aus dem Fenster gehalten habe, heißt es von der Polizei. Dabei könnte es sich um eine Wunderkerze gehalten haben, sagt der Polizeiführer vom Dienst auf Nachfrage. Die Polizei könne jedoch nicht genau sagen, was es genau war. Diese Beobachtung habe zu einem Anruf bei der Feuerwehr geführt. Die Gmünder Wehr war mit einigen Fahrzeugen samt Drehleiter im Einsatz, die Bewohner in dem Gebäude wurden teilweise evakuiert.

