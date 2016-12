Dreijährige stürzt schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein drei Jahre altes Mädchen bei einem Sturz zugezogen. Die Kleine fiel am Dienstag gegen 15.40 Uhr aus dem dritten Stock eines Geschäftshauses in der Aalener Daimlerstraße rund zehn Meter in die Tiefe. Das Kind war wohl kurz aus den Augen der Erziehungsberechtigten geraten, als diese sich um die fünfjährige Schwester kümmerten. Die Dreijährige wurde laut Polizei intensivmedizinisch behandelt, ist aber wohl nicht in unmittelbarer Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt.

Zeugen gesucht: Wer Angaben zum Sturz und den dazu führenden Umständen machen kann, wird gebeten, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, Telefon (07361) 5240.