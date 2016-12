Betrunken bei Fluchtversuch vor der Polizei gescheitert Rollerfahrer wegen mehreren Vergehen angezeigt Ein Roller-Fahrer versuchte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einer Polizeikontrolle zu entziehen. Es stellte sich heraus, dass der 17-Jährige betrunken, sein Fahrzeug nicht angemeldet und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Leinzell. Die Polizei stellte das Zweirad gegen 1.20 Uhr zwischen Göggingen und Leinzell fest und forderte den Fahrer mehrfach zum Anhalten auf. Der Fahrer entzog sich den Anhalteaufforderungen mehrfach und streifte bei einer der Vorbeifahrten an der Polizei den Streifenwagen, an dem er einen Schaden von rund 500 Euro anrichtete. Über die Gögginger Straße, fuhr er in die Mulfinger Straße und von dort zur Lein, wo er seinen Roller stehen ließ. Dabei wurde er von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen. Die Polizei stellte fest, dass der 17-Jährige deutlich betrunken war. Er musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Zusätzlich zur Alkoholfahrt wird gegen den Jugendlichen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Inbetriebnahme des Zweirades ohne Versicherungsschutz, Kennzeichenmissbrauchs und Beleidigung ermittelt. Der Roller wurde beschlagnahmt.

