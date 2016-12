Kind bei Einbruch bestohlen

. Im Zeitraum zwischen 10.50 und 22 Uhr drangen Unbekannte am Donnerstag in ein Einfamilienhaus am Ortseingang, von Unterkochen her, ein. Die Täter, die durch das Wohnzimmerfenster in das Gebäude gelangten, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten das von ihnen im Kinderzimmer vorgefundene Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240 entgegen.