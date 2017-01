Aalener lassen es rekordverdächtig krachen

Silvester Die Aalener haben ordentlich geböllert. Das Silvesterfeuerwerk schien in der Tat rekordverdächtig. Vielleicht lag es aber auch am Hochdruck und der klaren Nacht, dass die Raketen weithin sichtbar waren. Im Gegensatz zu 2015, als man vor lauter Nebel kaum die Hand vor Augen sah. In Aalen kam es übrigens zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Anders sieht es etwa in Heubach aus, wo ein siebenjähriges Mädchen von einem Feuerwerkskörper getroffen wurde. Foto: Oliver Giers

