Fahrzeug zerkratzt Die Polizei sucht Zeugen Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurde ein Auto auf einem Parkplatz zerkratzt. Wer ertwas gesehen hat, sollte sich bei der Polizei melden.

Aalen. Auf mehrere hundert Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter verursachte, als er zwischen Samstagabend um 19 Uhr und Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr einen Mercedes Benz zerkratzte, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Das berichtet die Polizei. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240.

