Zehnjähriger durch Feuerwerkskörper schwer verletzt

Junge mit schweren Verbrennungen in Spezialklinik

Schwere Verbrennungen zog sich am Sonntagmittag gegen 14 Uhr ein zehnjähriger Junge zu, als er zusammen mit seinem elfjährigen Freund in der Wiesenstraße in Schorndorf mit Feuerwerkskörpern hantierte.