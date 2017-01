Waffen beschlagnahmt Pyrotechnik vom Balkon aus verschossen Die Polizei wurde alarmiert, weil ein Mann von einem Balkon aus Pyrotechnik mit Schreckschusswaffen verschoss. Die Beamten beschlagnahmten die Waffen und der Schütze muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Mutlangen. Bei der Polizei wurde am Montagnachmittag Anzeige erstattet, weil in ihrer Nachbarschaft, südlich der Ecke Feldstraße/Distelweg, ein Mann mit einer Waffe vom Balkon schieße. Die Polizei traf gegen 14.45 Uhr an der besagten Adresse einen 20-jährigen Mann an und fand bei ihm zwei Schreckschusswaffen, mit denen er zuvor Pyrotechnik vom Balkon verschossen hatte. Die Polizei beschlagnahmte die Waffen und die Munition und wird Anzeige bei der zuständigen Bußgeldstelle vorlegen.

zurück © Gmünder Tagespost 03.01.2017 08:50

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte