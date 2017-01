Winterliche Witterung produziert Unfälle

Viele Sachschäden, ein Verletzter

Insgesamt fünf Unfälle ereigneten sich am Montagnachmittag im Raum Schwäbisch Gmünd. Die Polizei gibt als Grund den Wintereinbruch an. Bei den Unfällen entstand immer Sachschaden, nur in einem Fall musste ein Fahrer ärztlich versorgt werden.