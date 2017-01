Fasching Ostalb-Narrenzug in Ellwangen

Ellwangen. Die Stadt an der Jagst wird am Sonntag, 15. Januar, zur Narrenhochburg des Ostalbkreises. Hästräger und Guggen aus dem gesamten Ostalbkreis ziehen beim sechsten Ostalbumzug ab 13.11 Uhr durch die Stadt zum Marktplatz. Der närrische Tag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Wortgottesdienst in der Basilika. Er wird von den Jagsttal-Gullys Rindelbach mitgestaltet. Ende des „Narrenmarkts“ ist um 18 Uhr.

