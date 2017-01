Mit zu viel Gas in die Waschstraße

Waiblingen. Am Dienstag verwechselte ein Mercedesfahrer an seinem Automatikfahrzeug das Gas- mit dem Bremspedal, als er in eine Waschstraße in Waiblingen fahren wollte. Deshalb fuhr er auf einen in der Waschstraße befindlichen Mercedes auf und schob diesen auf einen weiteren Mercedes. Der Schaden an der Waschstraße beträgt 50 000 Euro, den Schaden an den drei Autos schätzt die Polizei auf zusammen rund 20000 Euro.