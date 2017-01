Mann randaliert auf Polizeirevier

Ein betrunkener Mann erschien auf dem Polizeirevier Ellwangen und fragte nach Dokumenten. Als er diese nicht bekam, randalierte er. Vor dem Gebäude schlug er seinen Kopf mehrfach gegen die Fassade. Bis zur Ausnüchterung musste der 27-Jährige in polizeilichem Gewahrsam bleiben.

Betrunkener 27-Jähriger in Gewahrsam

. Der Mann war am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr deutlich alkoholisiert beim Revier erschienen und hatte nach Dokumenten gefragt. Als ihm gesagt wurde, dass für ihn keinerlei Papiere vorliegen, wurde der 27-Jährige immer aggressiver und brachte sein Missfallen auch lautstark zum Ausdruck. Das berichtet die Polizei.

In seiner Wut warf er sogar sein eigenes Smartphone auf den Boden, das daraufhin in mehrere Teile zerbrach. Der 27-Jährige wurde von zwei Beamten vor die Tür geleitet. Vor dem Gebäude schrie er lauthals umher und begann unvermittelt, seinen Kopf massiv gegen die Fassade zu schlagen. Um ihn selbst und auch andere Personen zu schützen, wurde er auf Anordnung einer Bereitschaftsrichterin in polizeilichen Gewahrsam genommen.