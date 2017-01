Polizei rückt wieder zur LEA aus

Bewohner der LEA hielten die Polizei auf Trab.

Der Fahrer eines Linienbusses rief am Mittwochnachmittag die Polizei um Hilfe, weil bei ihm im Bus eine Gruppe von rund 15 Personen in Streit geraten war. Als die Polizei kurz nach 17 Uhr eintraf, war der Bus gerade an der Haltestelle vor der Landeserstaufnahmestelle eingetroffen, die Personen hatten den Bus bereits verlassen und die LEA betreten.

Wie die Polizei erfuhr, war zumindest ein Teil der Personen im Bus stark alkoholisiert, einer aus der Gruppe hatte sich in dem Fahrzeug auch übergeben, worauf ein lautstarker Disput geführt worden war.

Die Polizei stellte daraufhin die Personalien zumindest eines Teils der fraglichen Gruppe fest.

Und ein zweiter Fall: Wie am Mittwoch bei der Ellwanger Polizei angezeigt wurde, waren schon am Tag zuvor innerhalb der LEA bei einem Streit einem 45-jährigen Bewohner oberflächliche Schnittverletzungen zugefügt worden. Ein Landsmann trennte die drei Streitenden und wurde dann am Mittwoch offenbar von den beiden Tätern deswegen bedroht. Nachdem er Anzeige erstattet hatte und die Tatverdächtigen namentlich bekannt sind, machte sich die Polizei auf den Weg, traf die beiden aber (noch) nicht an.