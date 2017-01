Der FC Augsburg verteidigt den Titel beim 10. Stuifen Cup der U13

Hallenfußball: Der FCA bezwingt in einem spannenden Finale den VfB Stuttgart mit 1:0

Bei der Jubiläumsauflage des Stuifen Cups der TSGV Waldstetten setzte sich wie bereits im Vorjahr die U13 des FC Augsburg gegen den Zweitliganachwuchs aus Stuttgart durch. In einem spannenden Finale bekamen die Zuschauer in der Waldstetter Schwarzhornhalle zwar nur einen Treffer zu sehen, jedoch lieferten sich die Finalisten einen echten Fight. Zuvor behaupteten sich der FCA und der VfB gegen Mannschaften wie Bayern München, Kickers Offenbach und den FC Ingolstadt. Die drei Vertreter von der Ostalb, Waldstetten I und II und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, schieden bereits in der Vorrunde aus. Lediglich die TSG konnte drei Punkte sammeln. Für die Finalrunde hat es jedoch nicht gereicht.