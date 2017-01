Segen aus Bartholomä für Winfried Kretschmann

Gemeinsam mit Ehefrau Gerlinde freute sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Seite von Weihbischof Thomas Maria Renz am Freitag über die vielen Kinder und Jugendlichen, die sich als Sternsinger an der großen Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder beteiligen. Dabei waren neben sieben anderen Gruppen aus dem Land die Sternsinger aus Bartholomä.

Kretschmann lobte den Einsatz aller Sternsinger, die bei allen Wettern durch die Städte und Dörfer ziehen, den Segensgruß bringen, mit ihren Liedern die Menschen erfreuen und mit dem Erlös Kindern auf der ganzen Welt helfen. Kretschmann: „Die Heiligen Drei Könige kehrten in ihre Heimat mit der Hoffnung, dass mit der Geburt des Heilands die Menschheit gerettet würde. Auch die Sternsinger sind nicht mit leeren Händen in ihre Gemeinden zurückgekommen. Mit dem Geld, das sie in den vergangenen Tagen gesammelt haben, können viele tausend Kinder auf der ganzen Welt ein besseres Leben haben“.

„Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ ist das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. Die Sternsinger lernten bei den Vorbereitungen, wie es Kindern in der Trockenregion Turkana im ostafrikanischen Kenia geht und erfuhren, was es für das Leben der Menschen dort bedeutet, wenn der Regen ausbleibt.

Auf verschiedene Weise haben die Sternsingergruppen beim Empfang im Neuen Schloss das Thema aufgearbeitet. Die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Bartholomäus aus Bartholomä stellten die Region in Kenia vor und zeigten die dramatischen Folgen des Klimawandels für die Menschen dort auf.

Die Sternsinger aus Bartholomä durften nach dem Empfang zum Staatsministerium in die Villa Reizenstein, um dort den Segensgruß über dem großen Eingangsportal anzuschreiben.