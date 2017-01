Ganz außergewöhnlich: Lorchs Partner im Schnee

Völlig außergewöhnlich – und doch hat es am Freitag, dem Befanatag in Oria, der süditalienischen Partnerstadt von Lorch geschneit. Auf dem Bild der eingeschneite Befana-Markt, auf dem Lorcher Platz. Die Befana, in der Gestalt einer sehr alten Frau, bringt in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar, den Kindern ihre Weihnachtsgeschenke, den nicht braven Kindern, einen Strumpf voller Holzkohle.Foto: privat