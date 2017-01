In Vereinsheim eingebrochen Polizei sucht Zeugen

Gschwend. In der Nacht zum Freitag sind bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim am Sportplatz eingebrochen. Die Täter drangen vermutlich durch ein Fenster in das Gebäude ein. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Spraitbach unter Tel. (07176) 6562 zu melden.

zurück © Gmünder Tagespost 07.01.2017 11:30