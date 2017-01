8000 Euro Sachschaden Unfall an einer Grundstückszufahrt



Waldstetten. In der Tannweiler Straße fuhr am Freitag gegen 15 Uhr ein Autofahrer aus seiner Grundstückszufahrt. Hierbei übersah er einen anderen Wagen, der in Richtung Weilerstoffel unterwegs war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

