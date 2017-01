Kollision - die Polizei sucht Zeugen

Tannhausen. Die Polizei sucht Zeugen zu ein Unfall, der sich am Freitag gegen 12 Uhr auf der L1076 zwischen Tannhausen und Bergheim ereignet hat. Zwei Autos streiften sich am Spiegel. Da beide Unfallbeteiligte angeben, ihre Fahrbahnseite eingehalten zu haben, ist der Unfallhergang noch unklar. Hinweise an das Polizeirevier Ellwangen unter Tel.: (07961) 9300.

