5000 Euro Schaden

Aalen. Am Freitag gegen 12.20 Uhr bog eine Pkw-Lenkerin von der Osterbucher Steige nach links in Richtung Limes-Thermen ab und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Beim darauffolgenden Unfall wurde ein Pkw so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

zurück © Gmünder Tagespost 07.01.2017 11:49