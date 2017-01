VfR-Graffitis in Ellwangen

Ellwangen. In Ellwangen kam es in den vergangenen Tagen zwischen der Stadthalle und dem Bahnhof zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffitis. Die Beseitigung der Schmierereien in den Farben des VFR Aalen schlägt, laut Polizei, mit mehreren tausend Euro zu Buche. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter Tel. (07961) 9300 zu melden.

