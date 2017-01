Fehler beim Überholen

Mögglingen. Ein 24-Jähriger ist am Samstag gegen 14.45 Uhr mit seinem Renault auf der Landesstraße L 1161 von Heubach in Richtung Mögglingen gefahren. Auf dem geraden Teilstück, etwa 200 Meter nach der Westtagente, überholte er ordnungsgemäß die deutlich langsamer vorausfahrenden beiden Autos. Beim Überholen streifte er aus Unachtsamkeit den in gleicher Richtung fahrenden VW eines 25-Jährigen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

